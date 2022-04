Crowdfunding für Projekt in Grefrath : Spenden-Aktion für Dirtbahn läuft

Grefrath Das Projekt in Grefrath-Vinkrath soll durch Crowdfunding finanziert werden. Es entstand durch eine Initiative von Kindern und Jugendlichen. Unternehmen, die das Projekt beim Erdunterbau unterstützen wollen, können sich noch melden.

Niedrigen Temperaturen und grauem Himmel zum Trotz haben junge Grefrather am Samstag um Unterstützung der Crowdfunding-Aktion für die neue Dirtbahn in Vinkrath geworben und die ersten Spenden gesammelt. Melissa Frühling, zuständig für Kinder- und Jugendbeteiligung bei der Gemeinde Grefrath, hatte den Aktionstag mit Hüpfburg und Bobby-Car-Rennen organisiert. „Die Kids waren richtig motiviert und haben schon 320 Euro gesammelt“, sagt Frühling. Mit der Aktion ist der Startschuss für das Crowdfunding bei der Volksbank Kempen-Grefrath gefallen: Nach einer schnellen Fan-Phase, in der das Projekt in zwei Tagen die notwendigen 100 Unterstützer bekam, ist nun die Finanzierungsphase freigeschaltet. Nun kann über die Seite www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/dirtbahn Geld gespendet werden. „Wir müssen nun 9000 Euro zusammenbekommen und sind zuversichtlich, dass wir das mit der Unterstützung der Grefratherinnen und Grefrather auch schaffen“, so Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU). 2000 Euro davon übernimmt bei erfolgreichem Abschluss die Volksbank.