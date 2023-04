Starke Rauchentwicklung in Grefrath Speicher einer PV-Anlage im Keller in Brand geraten

15.09 Uhr in der Niersgemeinde – alle Sirenen sind zu hören, die gesamte Freiwillige Feuerwehr in Grefrath ist alarmiert: „Kellerbrand“ am Bleichweg im Ortsteil Grefrath. Elf Fahrzeuge rückten aus, 45 Einsatzkräfte waren schließlich vor Ort. Zwei Rettungswagen der Kempener Rettungswache wurde hinzugerufen, ebenso ein Notarzt, der sofort hätte handeln können.