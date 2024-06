Special Olympics in Münster Grefrather Schwimmer holen viele Medaillen

Bei 21 Finalstarts in Einzel- und Staffelwettbewerben eroberte die Turnerschaft 15-mal Edelmetall (fünfmal Gold, sechsmal Silber und viermal Bronze). „Jeder mitgereiste Sportler der TSG konnte mindestens einmal Edelmetall holen. Die neun Athleten erzielten zudem zahlreiche, persönliche Bestleistungen in allen vier Disziplinen Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling auf den Distanzen 25, 50 und 100 Meter“, so der Verein in einer Pressemitteilung. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Übungsleiter Hartmut Schepers, Ute Hespers-Kleine, Jonas Kohnen und Lukas Kugel. In der Unified-Staffel, in der Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung miteinander antreten, gewann das Grefrather Quartett die Goldmedaille.