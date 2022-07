Sommergespräch mit der SPD in Kempen : SPD will mehr für Burg und Stadt

Wenn der Kreis die Burg „besenrein“ übergeben hat, will die Stadt zunächst in die bauliche Untersuchung einsteigen. Was dann mit der Burg passiert, steht in den Sternen. Foto: Birgitta Ronge

Kempen Für die Stadt hat die Weiterentwicklung der Kempener Burg derzeit keine Priorität. Die SPD sieht das anders. Weitere Schwerpunkte für die Sozialdemokraten sind Klimaschutz und Mobilität.

Nach dem Auszug des Kreisarchivs liegt nicht nur der Schlüssel zur Kempener Burg, sondern auch die Zukunft des Wahrzeichens in der Hand der Stadt. Die Kreisvolkshochschule soll bleiben, doch wie die Burg darüber hinaus genutzt werden könnte, ist noch nicht klar, auch wenn es viele Ideen für eine Folgenutzung gibt. Allerdings: Viel wird in den kommenden Jahren wohl nicht passieren. Das wurde in Gesprächen immer wieder deutlich, wenn Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) betonte, wie wichtig andere Dinge seien: Die Stadt legt den Schwerpunkt auf den Bau und Ausbau von Kitas und Schulen, auf Familiensportpark und OGS.

Die Burg nun stehen lassen, wie sie ist, und erst mal nichts machen? Das ist für die Kempener SPD keine Option. Sie zählt die Burg zu ihren wichtigsten Themen für die nächste Zeit, denn: „Jeder, der eine Immobilie hat, weiß: Stehen lassen und nichts machen ist nicht gut“, sagt SPD-Fraktionschef Andreas Gareißen. Deshalb wolle die SPD gemeinsam mit dem Verein „Denk mal an Kempen“ und in Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Stadtrat versuchen, für die Burg eine „vernünftige Nutzung“ zu finden. „Die Stadt vertritt die Position: Die Burg hat keine Priorität“, sagt Stefan Kiwitz, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins im Sommergespräch mit unserer Redaktion, „im nächsten Schritt heißt es wahrscheinlich: Wir haben kein Geld dafür.“ Dabei sei die Burg „unser Wahrzeichen, man kann sie nicht so vor sich hingammeln lassen.“ In diesem Zusammenhang kündigt Gareißen Gespräche an, „damit es direkt weitergeht und nicht erst in ein paar Jahren.“

Info SPD spricht sich gegen Steuererhöhungen aus Mit Blick auf den städtischen Haushalt spricht sich die SPD gegen weitere Steuererhöhungen aus. Eher müsse man überlegen, wo man sparen könne, sagt der Vorsitzende der Kempener SPD, Stefan Kiwitz, „ich glaube, die fetten Jahre sind vorbei.“ Allerdings sei kaum Sparpotenzial vorhanden, fügt Fraktionsvorsitzender Andreas Gareißen mit Blick auf städtische Aufgaben an, allein im Personalbereich könne die Stadtverwaltung effizienter werden.

Zu ihren Schwerpunkten zählt die SPD auch die Themen Mobilität und Klimaschutz. Kritik geht in Richtung CDU: Hätte die CDU schon in der Ratssitzung im Januar zugestimmt, die zusätzliche Ingenieursstelle für den Photovoltaik-Ausbau auf öffentlichen Gebäuden einzurichten, sei dieser Ingenieur doch längst da, so Gareißen. Mit Blick auf die umstrittenen Poller zwischen Ludwig-Jahn-Straße und Dämkesweg, die nach wenigen Wochen wieder abgebaut wurden, erinnert Kiwitz an Bürgerbeteiligungen und Workshops zum Radverkehrskonzept, an die Vorstellung einzelner Maßnahmen in den Ausschüssen des Rates, „man kann nicht sagen, dass die Verwaltung das im stillen Kämmerlein gemacht hat.“

Auch bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept sollten Politik und Bürger informiert werden, fordern Gareißen und Kiwitz. Denn auch die SPD will das 2019 beschlossene Radverkehrskonzept umsetzen. „Das ist ein Baustein des Klimaschutzes, das muss umgesetzt werden“, betont Gareißen. Außerdem sei ein Mobilitätskonzept für ganz Kempen notwendig, das alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehme. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) müsse attraktiver werden, Bürgerbusse könnten ergänzend eingesetzt werden. Außerdem müssten mehr E-Ladesäulen her, dafür müssten auch die Netze ausgerüstet sein. „Wir müssen überlegen, wie wir es schaffen, dass es allen Kempenern gut geht, indem wir Verkehrsströme lenken“, fasst Gareißen zusammen. Das solle helfen, Lärm und Abgase in der Stadt zu verringern. Dass einzelne Stellen nicht als Unfallschwerpunkte ausgewiesen seien, lässt Gareißen als Argument gegen eine Verkehrsberuhigung nicht gelten: „Es muss ja nicht erst was passieren.“

Die SPD will nicht nur mehr für die Burg Kempen, sondern auch für die Stadt Kempen erreichen. Für die nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses fordert sie von der Verwaltung einen Bericht, wie im Referat „Stadtentwicklung und Tourismus“ in der Verwaltung künftig die Aufgaben verteilt werden sollen und wie viel Personal dafür erforderlich ist. Denn: Seit November 2020 ist die Stelle der Referatsleitung unbesetzt. Die Leitung des Referats für Presse, Stadtmarketing, Tourismus und Geschäftsflächenmanagement hatte Christoph Dellmans (parteilos) inne, bevor er zum Bürgermeister gewählt wurde. Nach Beschluss des Rates im Januar soll die Stelle auch nicht wiederbesetzt werden.

Somit bleibe das Referat mit einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle besetzt, dabei seien zu den bisherigen seit 2021 weitere Aufgaben hinzugekommen, heißt es im Antrag der SPD – als Erleichterung kümmert sich derzeit Wirtschaftsförderer Stefan von Laguna um das Geschäftsflächenmanagement in der Innenstadt. Wenn die Stadt auch künftig vom wachsenden Tourismus profitieren wolle, sei Stadtmarketing eine notwendige Aufgabe, betont Fraktionsvorsitzender Andreas Gareißen. Umliegende Städte und Gemeinden hätten dies erkannt und entsprechende Stellen aufgebaut, zum Teil Aufgaben auch vergeben. „Eine Konzeption für die Stadt Kempen ist für uns nicht erkennbar“, schreibt Gareißen in seinem Antrag.