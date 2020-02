SPD-Parteivorsitzender : Kiwitz: „Keine Thüringer Verhältnisse in Kempen“

Kempen Der Vorsitzende der Kempener SPD will „keine Thüringer Verhältnisse in Kempen“. Das erklärte jetzt Stefan Kiwitz nach den Vorgängen um die Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Erfurt. „Alle politischen Akteure in Kempen, die sich zur Demokratie bekennen, sollten sich von einem solchen Lavieren distanzieren“, forderte Kiwitz.

Die SPD denke „auf kommunaler Ebene keine Sekunde darüber nach, mit Faschisten zusammenzuarbeiten“. Kiwitz befürchtet, „dass auch der konservative Block in Kempen (gemeint sind CDU und FDP; Anm. der Redaktion) im Falle eines möglichen Bündnisses mit der AfD einknicken könnte“. Kiwitz erinnert in diesem Zusammenhang an die Diskussionen und Entscheidungen in Sachen Straßenbenennung („Wilhelm-Grobben-Straße“) in Kempen im vergangenen Jahr.

(rei)