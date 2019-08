Anträge der Fraktionen : SPD und Grüne für eine Wiederwahl des Beigeordneten Klee

Kempen Die politische Sommerpause nähert sich ihrem Ende. CDU, SPD, Grüne und FDP legten jetzt Anträge vor, die demnächst in den jeweiligen Fachausschüssen diskutiert werden sollen.

Die SPD und die Grünen sprechen sich dafür aus, den Beigeordneten Michael Klee in der Ratssitzung am 8. Oktober wiederzuwählen und seinen Vertrag bis zum 30. März 2028 zu verlängern. Grundsätzlich, heißt es in einem Schreiben der Fraktionsvorsitzenden Andrea Gareißen (SPD) und Joachim Straeten (Grüne), seien die Stellen der Beigeordneten auszuschreiben. Bei einer Wiederwahl jedoch könne man davon absehen. Mit guten Ideen und viel Elan, so die Begründung, habe Klee vor fast acht Jahren sein Amt angetreten. Große Herausforderungen hätten ihn erwartet, unter anderen das Kinderbildungsgesetz, die Inklusion, die Flüchtlinge und die kommissarische Leitung des Jugendamts. Bei allen Herausforderungen habe sich Klee in ständigem Austausch mit dem technischen Dezernat befunden, um die in ihrer Bausubstanz vernachlässigten Gebäude aktuellen Standards anzupassen.