Wohnen in Kempen SPD fürchtet erneute Erhöhung der Grundsteuer

Das Wohnen in Kempen drohe jetzt, so die SPD, noch teurer zu werden. Schon jetzt sei Kempen ein teures Pflaster. Im Zuge „einer transparenten Politik“ will die SPD die Kempener informieren, was sie im nächsten Jahr erwarten könnte. Zur nächsten Ratssitzung am 2. Juli fordert die SPD die Stadtverwaltung daher auf, Zahlen auf den Tisch zu legen, welche Grundsteuereinnahmen die Stadt im Jahr 2023 hatte, wie hoch die zu erwartende Einnahme für 2024 ist und welche Höhe die Verwaltung für 2025 zu erzielen gedenkt.