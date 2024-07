SPD zu Bauvorhaben „Kempen braucht keine weiteren Luxuswohnungen“

Mit Blick auf das ins Stocken geratene Bauvorhaben am Moorenring in Kempen will die Kempener SPD ihre Bemühungen verstärken, für bezahlbaren Wohnraum in Kempen zu kämpfen. Kempen brauche keine weiteren Luxuswohnungen, sondern bezahlbaren Wohnraum für Familien, Studierende, jüngere Menschen, weniger Begüterte, Seniorinnen und Senioren, heißt es von der SPD.