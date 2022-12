Neues Förderpramm aufgelegt SPD fordert Wärmeplan für die Stadt Kempen

Auch die Stadt Kempen sollte so eine kommunale Wärmeplanung auf den Weg bringen – und keine Zeit verlieren, findet die SPD in Kempen. Sie hat deshalb einen entsprechenden Antrag gestellt. „Wärme macht auch in Kempen mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs aus. Das Meiste davon wird aus fossilen Energieträgern gewonnen. Über eine kommunale Wärmeplanung können wir eine nachhaltige Wärmeversorgung erreichen und diese Tendenz stoppen“, teilte SDP-Fraktionschef Andreas Gareißen mit. Mit dem Antrag wollen die Sozialdemokraten für Kempen eine Neuausrichtung der Energieversorgung einleiten und auf eine Reduzierung der Erderwärmung hinwirken. Die Wärmeplanung solle die Grundlage für eine treibhausgasneutrale kommunale Wärmeversorgung schaffen. Die Planung solle in enger Anbindung mit den Kempener Stadtwerken auf den Weg gebracht werden, so Gareißen: „Wir wissen, dass unsere Stadtwerke leistungsfähig sind und sich gerne in Richtung erneuerbare Energieversorgung orientieren.“