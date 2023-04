Wohnen in Kempen SPD in Kempen fordert mehr Tempo beim sozialen Wohnungsbau

Der Engpass „Nachtasyl Kleinbahnstraße“ habe deutlich gemacht, dass in Kempen an allen Ecken und Enden sozialer Wohnraum fehle. Das teilte die Kempener SPD mit. Kürzlich hatten die Sozialdemokraten auf die ihrer Meinung nach unhaltbaren Zustände in der städtischen Unterkunft für Wohnungslose hingewiesen, wo die Stadt mangels Alternativen offenbar die doppelte Anzahl an Bewohnern unterbringen will. Angelika Hartmann, SPD-Geschäftsführerin, hatte nach einer Ortsbesichtigung kritisiert, dass die Unterkunft weder bezüglich Brandschutz noch Infektionsschutz noch einer angemessenen Fachbetreuung die Mindestrichtlinien erfülle – sprich menschenunwürdige Zustände biete: „Die Frauendusche im Keller ist ein schimmeliges Loch.“