Energiekrise in Kempen : SPD fordert Energie-Hilfe für Vereine

Kempen Die Sozialdemokraten fürchten, dass Vereine Beiträge erhöhen müssen, wenn die Kosten steigen. Deshalb soll die Stadt finanziell aushelfen.

Ob es allerdings in Kempen Vereine gibt, die eigenwirtschaftlich Vereinsheime oder andere Räume betreiben und finanzielle Hilfe brauchen, kann Engeln nicht sagen. Deshalb schlägt die SPD vor, die Stadtverwaltung zunächst mit der Prüfung zu beauftragen, welche Vereine in Kempen betroffen wären, um dann zu ermitteln, welche Hilfe sie bräuchten. In welcher Höhe man die Vereine unterstützen könnte, ob man nach Mitgliederzahl entscheide oder danach, welche Energiesparmaßnahmen die Vereine bereits ergriffen hätten, müsse man sehen, so Engeln. Dazu einen Vorschlag zu unterbreiten, sei Aufgabe der Verwaltung. Nach dem Wunsch der SPD sollten die Gelder dafür in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Dafür müsste allerdings die Mehrheit der Politik mitziehen und den Antrag der SPD unterstützen.