SPD Kempen Schiefner: Fördermittel für die Burg durchaus möglich

Zum Thema Burg brachte der Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner eine positive Botschaft mit aus Berlin: „Fördermittel aus den Töpfen Kultur und Denkmäler können beantragt werden.“ Allerdings, so Schiefner, müsse die Stadt Kempen hierzu ein Nutzungskonzept vorlegen. Das zu erstellen, sei bereits vom vorigen Bürgermeister versäumt worden. Die SPD drängt vor diesem Hintegrund auf den Kooperationsvertrag, den die Stadt mit dem Verein „Denk mal an Kempen“ schließen will. „Über diese Schiene könnten wir zügig Schulter an Schulter mit Verein, Politik und Verwaltung ein Konzept entwickeln, so dass es endlich voran geht mit unserem Wahrzeichen“, so Stefan Kiwitz. Über eine Bürgerstiftung könnte für das 600 Jahre alte Kastell zeitnah eine Perspektive geschaffen werden.