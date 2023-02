Umbau der Albert-Mooren-Halle in Oedt Vereinsräume in Grefrath gesucht

Bürgermeister Schumeckers betonte, dass das Ehepaar Karpenkiel, ehemalige Pächter der Albert-Mooren-Halle, nun im Hausmeistermodell für die Halle in Oedt tätig sei und auch schon Kontakt zu den Vereinen gesucht habe. Zudem würden mehrere Optionen geprüft, um den Vereinen in der Übergangszeit eine Heimat zu garantieren. Beispielsweise könnten die Aulen der Schulen in Betracht kommen. Das werde derzeit geprüft.