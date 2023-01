Zum Konzept der Suffizienz Grefrath immer noch im Klimanotstand

Gut drei Jahre ist es her, da hatte der Rat der Gemeinde Grefrath beschlossen, dass sich Grefrath im Klimanotstand befindet. Das war am 9. Oktober 2019. Damals sorgte dieses Thema in vielen Kommunen für eine kontroverse Debatte, nicht in jeder Stadt oder Gemeinde wurde der Klimanotstand ausgerufen. Mit diesem Beschluss ist eher eine Bewusstseinsschärfung verbunden. „Damit verbunden bemüht sich die Gemeinde Grefrath um Maßnahmen für einen verbesserten Klimaschutz“, schreibt die Gemeinde auf ihrer Internetseite. Gerade noch im vergangenen Jahr wurde im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Kreises Viersen diskutiert. Neben Grefrath wirken die Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal, die Städte Tönisvorst und Viersen und der Kreis selbst an diesem Konzept mit.