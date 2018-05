Stadt Kempen: Spaß an französischer Sprache

Stadt Kempen Am Thomaeum konnten sich Schüler nicht nur über Zertifikate zur bestandenen DELF-Prüfung freuen. Das Gymnasium erhielt auch eine Urkunde für die Zusammenarbeit mit dem Institut Français.

Eigens dafür bietet das Thomaeum eine Arbeitsgemeinschaft an. Einmal in der Woche haben interessierte Schüler die Gelegenheit, eine Zusatzstunde Französisch an ihren Stundenplan zu hängen. "Es gibt spezielle Trainingshefte für die Vorbereitungen auf die Prüfungen und wir arbeiten den Stoff ab", berichtet Anke Vogeler, die seit mehreren Jahren die Französisch AG betreut und sich über ein regelmäßiges großes Interesse der Schüler an dem Angebot freuen kann. Das Thomaeum je bietet für jede Zertifikatsstufe eine entsprechende AG an. Aktuell liefen so vier Kurse, in denen die 23 Schüler von der Klasse 8 bis zur Q2 auf den unterschiedlichen Niveaus für ihre DELF-Prüfung lernten. "Französisch ist einfach eine schöne Sprache. Sie gefällt mir. Daher macht mir die AG auch Spaß", sagt Merle. Die Neuntklässlerin lernt seit der sechsten Klasse Französisch und will der gerade bestandenen A2-Prüfung in Kürze den B1-Abschluss folgen lassen. Das hat auch Rebecca geplant. "Im vorigen Jahr habe ich die A1 gemacht, nun die A2. Ich möchte in der Oberstufe einen Leistungskurs wählen und die nächste Sprachprüfung machen", berichtet die 15-Jährige.