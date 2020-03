Kempen-Hagelkreuz, Tönisberg und Neersen : Drei Sparkassen-Filialen für immer zu

Die Sparkassen-Filiale an der Malteserstraße in Neersen ist eine von 19 Geschäftsstellen, die dauerhaft schließen. Foto: Marc Schütz

Kempen/Willich Insgesamt hat die Sparkasse Krefeld 19 Filialen geschlossen, auch die in Kempen-Hagelkreuz, Tönisberg und Neersen. Eine mobile Filiale steht künftig einmal pro Woche in Neersen und Tönisberg.

Seit Donnerstag sind die Filialen der Sparkasse Krefeld in Kempen-Hagelkreuz, Tönisberg und Neersen dauerhaft geschlossen. Grund: das geänderte Kundenverhalten. Die rückläufigen persönlichen Beratungsgespräche und die Tatsache, dass immer mehr Bürger ihre Bankgeschäfte digital erledigen und die Online-Angebote des Institutes nutzen, hatten Mitte vergangenen Jahres dazu geführt, dass die Sparkasse beschloss, 19 Filialen zu schließen – trotz teilweise massiver Proteste von Bürgern und Politik. Nun ist es so weit. Wegen der Corona-Krise sogar einen Tag früher als geplant.

In Neersen will die Sparkasse für ihre Kunden dauerhaft einen Selbstbedienungsterminal bereithalten, an welchem Ort, ist noch nicht entschieden. „Die bisherige Geschäftsstelle ist als Standort nicht ideal, wir suchen etwas Zentraleres und sind in guten Gesprächen mit der Stadt Willich“, sagt Sparkassen-Sprecher Harald Schulze im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Hagelkreuz und in Tönisberg werden die Selbstbedienungsterminals allerdings zeitnah abgebaut, so Schulze weiter.