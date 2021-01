Betroffen sie die Filialen in St. Hubert, Oedt und Vorst : Sparkasse schließt kleinere Filialen vorübergehend

St. Hubert/Oedt/Vorst Die Schließung gilt bereits ab Montag, 11. Januar. Laut Sparkasse sei es insbesondere in kleineren Standorten bei weiterhin hohem Besucheraufkommen schwierig, den Sicherheitsabstand und die Hygieneregeln einzuhalten.

Im gerade verlängerten Corona-Lockdown schließt die Sparkasse Krefeld ab Montag, 11. Januar, vorübergehend sieben ihrer Filialen. Dabei handelt es sich um kleinere Standorte, darunter die Filialen an der Hauptstraße 17 in Kempen-St. Hubert, am Niedertor 6 in Grefrath-Oedt sowie an der Seulenstraße 5-9 in Tönisvorst-Vorst. Darüber informierte die Sparkasse Krefeld am späten Freitagnachmittag in einer Mitteilung.