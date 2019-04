Kempen : Spannender Kultursommer in den Kempener Stifts-Cafés

Spannender Kultursommer in den Kempener Stifts-Cafés

Kempen Es wird ein spannender Kultursommer in den Kempener Stifts-Cafés. Bereits am 5. Mai geht es mit der Reihe „Kultur aktuell“ im St. Peter-Stift mit der szenischen Lesung „Alte Liebe“ weiter. Der Theaterpädagoge Arnd vom Felde liest Texte von Elke Heidenreich – von melancholisch bis humorig, aber immer liebevoll und ein wenig augenzwinkernd.

Rührige Ehrenamtler kümmern sich darum, dass es ein inspirierter Sonntag wird. Im Festsaal des Von-Broichhausen-Stiftes gastiert die Entertainerin Monika Blümel am 19. Mai im Rahmen der Sonntagsreihe in Kempen. Bei dem Mitsing-Konzert im Café nach dem Motto „Wünsch dir eine Melodie“ reicht die Sängerin das Mikro gerne weiter. Monika Blümel, eine gute Bekannte in der Kempener Stifts-Kultur, steht für anspruchsvolle Sangeskunst und gute Unterhaltung.