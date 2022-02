Buchtipp : Für Demokratie – gegen rechte Parolen

Service Kempen In seinem neuen Buch liefert der Kempener Sozialwissenschaftler Klaus-Peter Hufer das präzise Bild einer Gesellschaft, die im Umbruch steht und aus Unsicherheit anfällig wird für rechtsextreme Parolen. Hufer und seine Mitautorin Laura Schudoma rufen dazu auf, gegenzusteuern.

Die Nazi-Verbrechen – ein „Vogelschiss der Geschichte“? Das Holocaust-Mahnmal in Berlin – ein „Denkmal der Schande“? Der Islam – eine „Gefahr für Deutschland“? Kein Zweifel: Seit einiger Zeit breiten sich rechtspopulistische und rechtsextreme Parolen aus. Nationalpatriotische Rattenfänger versuchen, die komplexe Wahrnehmung unserer vielfältigen Zeitumstände durch vereinfachende Pauschalurteile zu ersetzen. Populisten bieten Schwarz-Weiß-Folien an, um Zeitgenossen, die einfache Lösungen suchen, das Nachdenken zu ersparen. Ihre Absicht ist, einseitige Meinungen zu züchten, die die Wahrheit verdrehen. Das soll ihren politischen Zielen dienen. Das Gefährliche daran: Durch das Vordringen rechtspopulistischer Ideologie wird die rote Linie unterminiert, die unsere demokratische Gesellschaft bisher vor einem rassistischen und faschistischen Bewusstsein bewahrt hat. „Die Neue Rechte und die rote Linie“ heißt deshalb das Buch, das der Kempener Sozialwissenschaftler Klaus-Peter Hufer, der als Professor an der Universität Duisburg-Essen Bildungswissenschaft lehrt, jetzt herausgegeben hat, zusammen mit seiner Wissenschafts-Kollegin Laura Schudoma, die als Doktorandin an der Helmut-Schmidt-Universität die Vorgänge politischer Bewusstseinsbildung erforscht. Beide zeigen in messerscharfer Analyse, auf umfassende Forschung gestützt, warum simple Botschaften heute so gefragt sind.