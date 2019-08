Sondermarke zum Stadtjubiläum : Der Kempener Rundling auf der Briefmarke

Kempen Zum 725-jährigen Bestehen der Thomasstadt gibt es eine Sonderpostwertzeichen zu 80 Cent.

Vor 50 Jahren erschien das letzte Mal eine Kempener Sonderbriefmarke, damals mit Bild von Thomas Hemerken, dem großen Sohn der Stadt. Jetzt sei es doch aus Anlass des 725-jährigen Jubiläums der Stadt an der Zeit, wieder einmal eine Sonderbriefmarke heraus zu geben, dachten sich Adrian Zirwes und Peter Kuhler. Schnell war der Kempener Künstler Jürgen „Moses“ Pankarz dafür zu gewinnen, diese Idee in ein farbenfrohes Bild umzuwandeln. Als Grundlage hatte er noch Material von der 700-Jahr-Feier Kempens in der Schublade. Der Kempener Rundling mit allen seinen Wahrzeichen schmückt die Marke im Wert von 80 Cent. Da kann man richtig auf Entdeckungsreise im kleinen gezackten Rahmen gehen.