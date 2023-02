Reisebüros in Kempen und Willich Reiselust steigt nach Corona deutlich

Nach drei Corona-Jahren ist das Fernweh bei vielen Menschen groß. Entsprechend hoch ist die Nachfrage in den Reisebüros auch im Kreis Viersen. „Wir beobachten zunehmendes Interesse an Fernreisen, und auch das Kreuzfahrtsegment ist wieder gefragt“, teilen etwa Susanne Utke, Anja Schuffelen und Sonia Schnock vom Reisebüro am Kuhtor in Kempen auf Anfrage mit. Der „Nachholbedarf“ ihrer Kunden sei spürbar.