Glücklicher Verkehrsverein : Stolze Bilanz der Kempener Sommermusik

Kempen Der Kempener Verkehrsverein erhielt für seine sechste Auflage viel Lob und Anerkennung. Auch die Künstler Nico Santos und Vicky Leandros zeigten sich vom Ambiente an der Burg sehr angetan.

Auch Nico Santos war voll des Lobes, als er sich nach seinem Auftritt mit seiner Frau, die in Kempen geboren wurde und zuletzt in Geldern wohnte, und einigen Familien-Mitgliedern traf. „Ich habe alle Bandmitglieder gefragt. Wir hatten hier eine wunderschöne Zeit, auch hinter der Bühne. Wir waren alle vom ganzen Herzen so glücklich. Der Service war super, und es gab tolles Essen“, sagt der 29-Jährige. Am Samstag nach dem Frühstück im Café Peerbooms an der Kuhstraße machte er sich dann auf dem Weg nach Uelzen, wo er am Abend schon wieder auf der Bühne stand. Daher musste auch die komplette Bühnen-Technik sofort nach seinem Auftritt in der Thomasstadt in einen langen Lkw geladen werden. Vereinbart war, dass dabei der Verkehrsverein helfen muss. Dabei packten auch die Vorstandsmitglieder mit an. Das war übrigens auch am Morgen beim Ausladen der Fall.