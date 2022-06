Aktion in Kempen : Sommerleseclub startet in der Stadtbibliothek

Friederike Wehse (Moses-Verlag, von links), Martin Klapheck (Stadt Kempen) und Nina Tebartz (Moses-Verlag) hoffen auf viele Teilnehmer. Foto: Stadt Kempen

Kempen Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Sommerleseclub in der Kempener Bibliothek. Die kostenfreie Anmeldung ist ab sofort zu den Öffnungszeiten der Bibliothek möglich. Am 12. August enden der Sommerleseclub sowie das Bewerten der gelesenen und gehörten Medien im Logbuch.

Nach erfolgreicher Teilnahme warten eine Urkunde und eine Abschlussparty auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Sommerleseclub ist eines der größten Leseförderprojekte in Nordrhein-Westfalen.

Es gibt extra neue Bücher und Hörbücher, für Leseanfänger bis zum Profi – allesamt Neuerscheinungen aus dem letzten Halbjahr. Der in Kempen ansässige Moses-Verlag hat auch in diesem Jahr wieder mit einer großzügigen Buchspende dazu beigetragen, dass es viel Neues zu entdecken gibt. Die Aufgabe für die Teilnehmenden besteht darin, in den Ferien mindestens drei Bücher zu lesen (oder zwei Bücher zu lesen und eine CD zu hören) und in einem Logbuch zu bewerten. Mehr ist natürlich gern gesehen...

Zudem gibt es für die Teilnehmer ein buntes Programm während der Ferien: von Bastelnachmittagen über Bingo-Spiel und Quiz-Nachmittag bis hin zu einer Entdecker-Werkstatt zum Thema „Die 5 Sinne“. Zu den Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

(msc)