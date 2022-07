In der Stadtbibliothek Kempen : Noch mitmachen beim Kempener Sommerleseclub

Lesen ist eine tolle Beschäftigung in den Ferien. Das gelingt zum Beispiel im Sommerleseclub. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kempen Auch die Stadtbibliothek in Kempen macht mit beim Sommerleseclub. Noch kann man sich anmelden und mitmachen. Zudem sind auch Veranstaltungen in der Stadtbibliothek geplant.

( Die Ferienleseaktion sorgt in der Stadtbibliothek Kempen für großen Andrang. Lese- und Kreativteams aller Altersgruppen, wie auch einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sind weiterhin eingeladen mitzumachen. Die Aufgabe für die Teilnehmenden besteht darin, in den Ferien mindestens drei Bücher – oder zwei Bücher zu lesen und eine CD zu hören – und in einem Logbuch zu bewerten. Das Konzept funktioniert sowohl analog als auch digital. Es bietet allen Interessierten – von Erstklässlerinnen und Erstklässlern über ältere Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden sowie Erwachsenen, Eltern und Großeltern vielfältige Anreize, bis zum 12. August Stempel im Leselogbuch zu sammeln.

Für Späteinsteiger gibt es noch immer die Möglichkeit sich anzumelden. Die Urkundenvergabe findet am 19. August im Rahmen einer tollen Abschlussparty statt. Während der Ferien werden außerdem für alle Teilnehmenden des Sommerleseclubs viele Veranstaltungen in der Stadtbibliothek Kempen angeboten. So findet beispielsweise am 28. Juli ein Bingo-Nachmittag statt, am 4. August geht es weiter mit einem Wahr-oder-gelogen-Quiz. Auf alle Gewinner warten tolle Preise.

Um Voranmeldung wird gebeten. Weitere Informationen findet man auf der Internetseite www.sommerleseclub.de, telefonisch unter 02152 917-4141, per Mail an stadtbibliothek@kempen.de oder direkt vor Ort: Stadtbibliothek Kempen im Kulturforum Franziskanerkloster Burgstraße 19 in Kempen.

Der Sommerleseclub ist eines der größten Leseförderprojekte in Nordrhein-Westfalen. Er ist ein Projekt vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert. Er findet während der Sommerferien in fast 150 Städten in ganz NRW statt mit dem Ziel, das Lesen auch außerhalb der Schule zu fördern. Die Stadtbibliothek Kempen wird auch in diesem Jahr vom ortsansässigen Moses-Verlag unterstützt.

(RP)