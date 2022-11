Diskussion in Kempen : Solarpotenzial des eigenen Dachs im Internet ermitteln

Kempen Die Stadt Kempen wird vorerst keine eigene Solarpotenzialanalyse in Angriff nehmen. Das hatte die FDP vorgeschlagen, stand mit ihrem Wunsch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz aber allein da.

Die Verwaltung verwies darauf, dass es so etwas schon gibt: Das Solarkataster NRW ist im Internet hier einsehbar unter. Eine eigene Analyse sei nicht notwendig. Jörg Boves (FDP) warb dennoch dafür – schließlich sollten Drittanbieter sehen können, welche Dächer schon mit Anlagen belegt seien und welche nicht. Das, so erklärte Michael Rumphorst (Grüne), sei aus Datenschutzgründen bedenklich, zudem gebe es das Marktstammdatenregister, wo jede PV-Anlage angemeldet werden müsse. Was er aber für möglich halte: dass die Stadt alle Hauseigentümer anschreibe, um sie über Photovoltaik zu informieren. Dass der Technische Beigeordnete Torsten Schröder vor dem Aufwand warnte, ließ Rumphorst nicht gelten: Porto falle eh nicht an, wenn man die Flyer mit den Steuerbescheiden zu Jahresbeginn verschicke. Die Verwaltung will nun prüfen, ob das möglich ist.