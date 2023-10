Tausende Besucher am 10. November erwartet So zieht St. Martin durch Kempen

Wo kann man parken? Schon weit vor Zugbeginn ist die Innenstadt am 10. November üblicherweise voller Menschen. Wer von auswärts anreist, sollte deshalb mindestens eine Stunde vorher in Kempen sein und möglichst außerhalb des Rings parken, rät der St.-Martin-Verein Kempen. Weil die Kempener Innenstadt und auch der Innenstadtring am Nachmittag für Autos gesperrt werden, empfiehlt der Verein auswärtigen Besuchern, am Bahnhof zu parken, wo es einen Park-and-Ride-Parkplatz gibt, oder an der Schorndorfer Straße hinter dem Bahnhof. „Vom Bahnhof aus gehen Sie Richtung Burg, von der anderen Seite Richtung Mühle“, rät der St.-Martin-Verein: „Den Martinszug können Sie nicht verfehlen.“ Parkmöglichkeiten gibt es auch an der Berliner Allee, wo es am Schwimmbad Aquasol einen großen Parkplatz gibt sowie das Parkhaus am Hospital zum Heiligen Geist an der Ecke Berliner Allee/Von-Broichhausen-Allee.