Bettenkapazität soll gesteigert werden : So wird das neue Krankenhaus für Kempen

Deutlich ist der Baufortschritt am Kempener Krankenhaus zu erkennen. Mit einer Fertigstellung wird Anfang 2024 gerechnet. Foto: Hospital zum Heiligen Geist

Kempen Die Bauarbeiten am Hospital in Kempen schreiten voran, der Neubau nimmt bereits Gestalt an. Nachdem zunächst das Fundament für das vierstöckige Gebäude geschaffen wurde, hat nun der Aufbau begonnen.