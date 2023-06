Flohmarkt in Kempen Trubel auf dem Kindertrödelmarkt

Kempen · Auch in diesem Jahr organisierte der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Kempen wieder einen Kinderflohmarkt auf dem Buttermarkt. Zahlreiche kleine Verkäufer boten am Samstag ihre ehemaligen Lieblingsstücke an.

04.06.2023, 14:13 Uhr

Der Kindertrödelmarkt auf dem Kempener Buttermarkt war wieder sehr gut besucht. Viele Lieblingsstücke wechselten ihre Besitzer. Foto: Norbert Prümen