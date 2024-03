Halbfastenmarkt in Kempen Käufer haben Lust auf Nützliches

Kurzwaren aller Art gibt es am Stand von Uwe Gwiasda aus Dorsten auf der Engerstraße. Seit 30 Jahren besucht er die Märkte in Kempen. Bei ihm gibt es Reißverschlüsse in allen Farben und Längen, Nährgarne und Nadeln, farbige Schlüsselkappen und -anhänger. Auf die Frage, was denn ein ganz besonderer Artikel sei, greift er tief in einen Korb und zeigt ein fremdartiges Objekt. Ein Besucher erkennt es sofort. „Das sind Strumpfhalter für Herren“, erklärt Manfred Hausmanns aus Krefeld. Damit könne man Herrensocken mittels Gummiband und Clips am Herunterrutschen hindern. Seit er Rentner ist, genießt der Krefelder das Stöbern auf Märkten wie dem Halbfastenmarkt. „Das gibt es sonst nicht mehr, in Krefeld hat jetzt sogar der Kaufhof zugemacht. Hier kriegen Sie alles“, findet er.