Tobias Mann : Ein echter Hingucker auf der Bühne des Forums St. Hubert

Kempen Kabarettist Thomas Mann weiß, wie er die Blicke auf sich zieht: mit Charme sowie einem vielfarbigen Klavier und einer Gitarre mit aufgemalten Kreisen.

Der Mainzer ist 44 Jahre alt und hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Doch entschied sich der Diplomkaufmann schnell für die Bühne als Arbeitsplatz. Mit „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ begann seine Karriere als Kabarettist/Comedian/Musiker. Es gelingt ihm tatsächlich, diese drei Genres zu einem Mann-typischen Mix zu verbinden. Mittlerweile hat er sich auch in einigen im Fernsehen ausgestrahlten Kabarett- und Comedy-Sendungen wie „Nightwash“ oder „Neues aus der Anstalt“ einen Namen gemacht. Bewundernswert ist, wie Mann mit Worten, Begriffen, Beschreibungen jongliert. „Chaos“ heißt sein Programm, und von Klimakatastrophe über AfD, FDP, SPD, Ikea, den Stau, die Wespen, „Morbus Greta“ ist alles dabei. Neben den pointierten, auf die Spitze getriebenen Beobachtungen des politischen und gesellschaftlichen Alltags war Mann in seiner Show immer auch auf einer übergeordneten Ebene unterwegs: Er reflektierte das, was er tat. Zum Beispiel, wie schwierig es ist, in Zeiten von Trump, Putin und dem Brexit (den er in vier Worten zu erklären vermag: „Nein. Doch. Oh. Fertig.“) das zu tun, was Satiriker tun sollen: „Auf die Realität noch einen draufsetzen.“ Und wie schwierig es ist, mit Ironie zu arbeiten. Er gab die Warnung aus: „Teile des Programms sind ironisch gemeint.“ Und erklärte weiter: „An bestimmten Stellen im Programm kommt meine Meinung durch, ich entschuldige mich – auch im Namen von Tom Buhrow – dafür.“