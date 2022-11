Eisshow in Grefrath : So war der Tour-Auftakt von Holiday on Ice

So war der Tour-Auftakt von Holiday on Ice

Grefrath Bildgewaltig, musikalisch bombastisch und sportlich beeindruckend: Das „Holiday on Ice“-Ensemble aus Spitzensportlern lieferte in Grefrath ab.

Gut gelaunt und ausgelassen trudelten sie nach und nach ein. Die Anstrengung, die hinter den Eiskunstläufern, Eiskunstläuferinnen, Akrobaten und Akrobatinnen lag, war auf der After-Show-Party am Samstagabend bereits verflogen. Sie hatten auch allen Grund, mit sich zufrieden zu sein. Denn auch die zweite von insgesamt vier Vorstellungen von „A New Day“ im Grefrather Eissport- und Eventpark hinterließ zum Tourauftakt von Holiday on Ice begeisterte Zuschauer, die ein Eisspektakel besonderer Klasse erlebten. Unterstützt von einer 360-Grad-Lichtanlage bot die Show ein bildgewaltiges und musikalisches Feuerwerk mit sportlichen Höchstleistungen auf und über dem Eis.

Holiday on Ice Tourstart in Grefrath

Holiday on Ice Tourstart in Grefrath : Ein neuer Tag mit großem Lichtspektakel auf dem Eis

Die Veranstalter sind Jahr für Jahr bemüht, namhafte Spitzensportler für sich zu gewinnen. Die Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot, Rudi Cerne und Norbert Schramm sind nur ein Auszug derer, die der Produktion in ihrer langjährigen Geschichte als Gaststars zusätzlichen Glanz verliehen. Das gestaltete sich in letzter Zeit durch den Ausschluss russischer Sportler von internationalen Wettbewerben schwieriger. Gern verpflichtete Athleten sahen nun ihre Chancen gestiegen, lieber auf der Weltbühne um gute Platzierungen und Medaillen mitmischen zu können.

Holiday on Ice startete im Dezember 1943 im amerikanischen Toledo (Ohio) als kleine Hotelshow und feiert damit im nächsten Jahr das 80-jährige Bestehen. 2023 soll dann auch eine neue Show präsentiert werden. Nach dem Start in Grefrath zieht der Tross nach Dresden weiter. Nächster Tourort in Nordrhein-Westfalen ist Köln vom 13. bis 15. Januar.

Tourauftakt im Eisstadion in Grefrath : Blick hinter die Kulissen bei „Holiday on Ice“ gewinnen

Die Qualität des Teams auf dem Eis mindert das nicht. Schließlich handelt es sich um Profis aus aller Welt, die teils mehrfach mit nationalen Titeln dekoriert wurden und auch international Erfolge feierten. Das aktuelle Ensemble setzt sich aus 34 Eiskunstläufern und Eiskunstläuferinnen sowie vier Akrobaten und Akrobatinnen aus insgesamt 18 Nationen zusammen. Die persönlichen Erfolge allein sind aber keine Eintrittskarte, um sich bei der weltweit erfolgreichsten Eisshow präsentieren zu dürfen. Viele der blutjungen Spitzenathleten bewerben sich per Video um einen der begehrten Plätze und durchlaufen ein hartes Auswahlverfahren. Haben sie den Sprung geschafft, stehen ihnen viele Türen offen. „Für viele ist es ein großes Ziel, bei Holiday on Ice mitmachen zu können“, sagt Vertriebsleiter Hendrik Siebel, „mit dieser Visitenkarte werden sie überall gerne genommen“.

Ihren jährlichen Anfang nimmt die Show in einem Filmstudio in Antwerpen. Auf einer kleinen Eisfläche werden vier Wochen lang Gruppenelemente und Soli trainiert und einstudiert. Ein knochenharter Job, der morgens um sieben Uhr mit einem Dehn- und Aufwärmprogramm beginnt. Zusätzlich gibt es Schauspielunterricht.

So funktioniert „Holiday on Ice“

Gigantischer technischer Aufwand : So funktioniert „Holiday on Ice“

Nach der Zeit in Belgien folgte der Umzug nach Grefrath, wo seit dem 7. November auf der größeren Eisfläche der Feinschliff für die Premiere erfolgte. Dass die Ausmaße in anderen Orten ebenfalls abweichen, sei kein Problem, sagt Riebel: „Das sind Profis. Das ist wie bei den Weitspringern, die sich an ihren Absprungmarken orientieren, die sie vorab hinterlegt haben“. Die Tournee bindet die Akteure insgesamt ein halbes Jahr aneinander. Abseits der sportlichen Fähigkeiten ist es daher unerlässlich, das in der multinationalen Gemeinschaft die Chemie stimmt. Auch folgenreich, wie Siebel zu berichten weis: „Eine Eiskunstläuferin und ein Techniker haben sich hier kennengelernt. Ihr Sohn Yuri tanzt jetzt hier mit, kann aber zurzeit wegen einen Sehnenscheidentzündung nur zusehen“. Einen derartigen Ausfall kann den Veranstalter immer treffen. Aus diesem Grund gibt es für alle Rollen einen Backup. Ansonsten sind die Rollen klar vergeben. Gegenseitiger Respekt sind gefragt, Egoismen sind nicht gerne gesehen. „Ein faules Ei“, sagt Siebel, „kann Dir wie in jeder anderen Mannschaft viel verderben“.