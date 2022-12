Betriebsferien in vielen Kreis-Einrichtungen Kfz-Zulassungsstelle in Kempen bleibt geöffnet

Von Weihnachten bis Neujahr sind einige Einrichtungen des Kreises Viersen geschlossen. So bleibt das Viersener Kreishaus von Freitag, 23. Dezember, 14 Uhr, bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, sind Betriebsferien. Das gilt auch für das Kreisarchiv in Viersen-Dülken. Das teilt der Kreis Viersen mit. Die Berufskollegs, die Kreismusikschule und die Kreisvolkshochschule haben ohnehin Weihnachtsferien. Von den Betriebsferien ausgenommen ist der Winterdienst: „Sollte es die Witterung erfordern, sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes auf den Kreisstraßen für freie und sichere Fahrt“, so ein Sprecher des Kreises. Die Zweigstelle der Kfz-Zulassungsstelle an der Heinrich-Horten-Straße in Kempen ist ebenfalls geöffnet, Termine können online gebucht werden unter www.kreis-viersen.de/termin.