Weil nach solch einer Veranstaltung immer viele Kippen aufgesammelt werden müssen, hatte Monika von Söhnen von der Kulturinitiative Grefrath eine tolle Idee, die sie in Düsseldorf entdeckt hatte: Taschenascher. Die kleinen Dosen mit dem fest schließenden Deckel gab die Kulturinitiative vor Ort an rauchende Besucher aus mit der Bitte, Kippen dorthineinzulegen und nicht einfach in den Park zu werfen.