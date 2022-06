Projektwoche der Grundschule Wiesenstraße Kempen : Sport und Bewegung auf dem Stundenplan

Kempen Zum Abschluss der Sport-Projektwoche erhalten alle Kinder der Grundschule Wiesenstraße Urkunden. Die Spendengelder vom Sponsorenlauf werden auf drei Projekte aufgeteilt.

An der katholischen Grundschule Wiesenstraße dreht sich in dieser Woche alles ums Laufen, Werfen, Springen, Tanzen. Denn es ist Sport-Projektwoche. Und das sorgt bei den Kindern für beste Laune: Auf dem Programm stehen auch Schwimmen im Aquasol und ein Ausflug mit allen 220 Schülern der ersten bis vierten Klassen ins „Irrland“ nach Kevelaer. „Solche Aktionen sind wichtig, um das Schulgemeinschaftsgefühl zu fördern und den Kindern den Spaß an Bewegung zu vermitteln“, sagt Schulleiter Stefan Ungruhe. Dafür werden am Ende der Woche auch alle Kinder mit Sieger- und Ehrenurkunden belohnt.