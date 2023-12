Hagelkreuz und Wartsberg So läuft die Quartiersentwicklung in Kempen

Info

Hagelkreuz Quartiersentwckler Ingo Behr hat sein Büro am Concordienplatz 7 im Hagelkreuz in Kempen. Dort bietet er regelmäßig montags, mittwochs und freitags, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr oder nach Terminvereinbarung Sprechstunden an.

Wartsberg Behr ist regelmäßig dienstags von 14 bis 16.30 Uhr im Quartiershaus am Birkenweg 8 am Wartsberg in Tönisberg anzutreffen.

Erreichbarkeit Behr ist telefonisch unter Ruf 02152 9172122 oder per E-Mail Ingo.Behr@kempen.de erreichbar.