Messe „GartenLeben“ Im Freilichtmuseum in Grefrath : Schönes und Praktisches für den Garten

Messe „GartenLeben“ Im Freilichtmuseum in Grefrath

Grefrath Als Ausstellungsraum für Garten- und Lifestylefreunde präsentiert sich das Niederrheinische Freilichtmuseum bis Sonntag. Rund 100 Aussteller sind bei „Gartenleben“ mit von der Partie.

Ein leises Zischen ist zu hören. Das Geräusch stammt vom Gasofen von Hans Harder. „In dem Ofen haben wir eine Temperatur von 450 Grad“, informiert der Glasbläser die Zuschauer, die vor seinem Stand stehengeblieben sind. Gerade hat der Handwerker aus Petershagen eine heiße Glasmasse auf die Pfeife genommen und beginnt damit, freihändig einen Eisvogel zu formen. Wie das Endprodukt später aussehen wird, ist an dem Stand des Glasstudios Feuerhauch ebenfalls zu sehen. „Das ist ein richtiger Hingucker“, findet eine Besucherin.

Das Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums hat sich in einen großen Garten- und Lifestylemarkt verwandelt – mit der eigentlich für Mai vorgesehenen Ausstellung „Gartenleben“. „Wir haben ein entsprechendes Hygienekonzept entwickelt und freuen uns, dass wir nun da sind“, sagt Anke Peters von OpenMind Management, dem Veranstalter. Für die Besucher bedeutet das: Sie müssen während des Besuches der Ausstellung eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen, und es geht in einem Einbahnstraßensystem über das Gelände. Beim Nutzen der gastronomischen Angebote gilt eine Registrierungspflicht. Dass Corona ein Thema ist, zeigen die immer wieder auf dem Gelände anzutreffenden Desinfektionsspender und die großen Hinweistafeln mit den drei Buchstaben „AHA“ – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.

Die Ausstellung „Gartenleben“ ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen neun Euro Eintritt, Kinder bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt. Karten können für beide Tage im Vorverkauf unter www.gartenleben.net geordert werden. Der Preis liegt dann bei sieben Euro.

Ansonsten ist die Vielfalt wie immer gegeben, und die reicht von Pflanzen über Bekleidung und Schmuck bis zu Deko und praktischen Geräten für den Garten. Die multifunktionelle Gartenschere ist genauso anzutreffen wie der XXL-Frosch mit Fernrohr, der neugierig über Nachbars Hecke schauen könnte. Laufenten mit bunten Schuhen, regelrechte Vogelvillen, Insektenhotels mit Schmuckelementen, Meisenknödelhalterungen aus Glas, unzählige Stauden und Bäume für den Garten, ausgefallener Schmuck, praktisch-schicke Bekleidung für den Herbst – zu gucken gibt es reichlich. An der Miertzkate und auf den angrenzenden Wiesenflächen hat sich ein Blumen- und Staudenmeer gebildet. Ein Stückchen weiter grasen geschorene Alpakas. Was aus deren Wolle alles entstehen kann, zeigt der Stand daneben.

In der Hofanlage Hagen liegt der Geruch nach Käse in der Luft. Hans-Jörg Halbach hat aufgetischt. Bunkerkäse, ein Jahr im Tiefbunker gereift, oder der Remscheider Schnapskäse, dessen Rinde mit Korn veredelt ist – der Käse präsentiert sich in außergewöhnlicher Vielfalt. „Wir haben daheim eine kleine Kornbrennerei um die Ecke. Dieser Korn gibt dem Käse das wunderbare herzhafte Aroma, wobei sich der Alkohol von selber verflüchtigt“, erklärt Halbach.