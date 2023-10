Starke Initiative So kommen Hilfsgüter aus Kempen in die Ukraine

Die private Hilfsaktion für die Ukraine der Kempener Heribert Welter und Markus Dohmen hat in Kempen und Umland viele Unterstützer gefunden. Unterstützt wurde das Engagement der beiden vom Förderverein St. Josef in Kempen-Kamperlings, der die Spenden entgegengenommen hat. Am Freitag, 13. Oktober, informiert nun Heribert Welter in der Kirche St. Josef am Eibenweg über das Ukraine-Projekt, gibt einen Überblick über die bislang gemachten Hilfstransporte, über die gelieferten Güter, den Bedarf in der Ukraine angesichts des zweiten bevorstehenden Kriegswinters und die Situation der Bevölkerung. Eine Fotopräsentation wird das Gesagte näher erläutern und Eindrücke von dort geben. Interessierte sind willkommen, die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.