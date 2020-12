Kostenpflichtiger Inhalt: Corona im Kreis Viersen : So funktioniert das Impfzentrum

Einlasskontrolle Trägt der Besucher das Armband? Hat er sich die Hände desinfiziert? Trägt er einen Mund-Nasen-Schutz? Hat er kein Fieber? Werden alle vier Fragen mit Ja beantwortet sind, öffnet sich die Schleuse. Foto: Martin Röse

Viersen Das Impfzentrum für den Kreis Viersen in Dülken ist startklar. Wer sich impfen lassen will, muss neun Stationen durchlaufen. Das könnte noch in diesem Jahr sein.