Welche Möglichkeiten gibt’s? : So finden Behinderte einen Praktikumsplatz

Kempen Praktika für Schüler sind stets eine gute Gelegenheit, einen ersten Einblick in Berufsfelder zu bekommen und einen möglichen Berufswunsch zu konkretisieren, um später nach dem Schulabschluss die richtigen Weichen fürs Berufsleben stellen zu können.

Hilfen zum Einstieg in einen Praktikum gibt es zum einem an Schulen und Förderschulen. Dann hilft auch die Agentur für Arbeit. Behindertenbeauftragte gibt es zudem bei der Industrie- und Handelskammer oder der Kreishandwerkerschaft.

Im Kreis Viersen unterhält das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) der Lebenshilfe mit Zentrale in Tönisvorst mehrere solche Werkstätten, unter anderem auch in Kempen. Die Lebenshilfe unterhält mit dem „Käffchen am Steinkreis“ in Viersen zudem ein Café, in dem Behinderte und Nicht-Behinderte zusammen arbeiten. Die Lebenshilfe bietet umfassende Beratungsangebote an. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter www.lebenshilfe-viersen.de