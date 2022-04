Möhren für den Osterhasen : Wie drei Generationen Ostern feiern

Kempen Für die Kinder soll Ostern ein schönes Fest sein. Dafür sorgen bei Familie Großfeld-Schirrmacher in Kempen die Großeltern, die Eltern, Onkel und Tante. Doch auch die Kinder sind seit Tagen mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Auf dem Hof von Familie Großfeld-Schirrmacher in Kempen hat der Osterhase schlappohrige Konkurrenz: Denn Golden Retriever Leno liebt Eier – auch wenn sie bunt gefärbt als Osterei daherkommen. Deshalb müssen bei Großfeld-Schirrmachers alle Familienmitglieder gut aufpassen, wo der Hund steckt und was er macht.

Am Abend stellen die Kinder der Familie die Osterkörbchen vor die Tür. Sie legen Proviant für den Osterhasen dazu, ein paar Möhren, Stroh und Heu, und etwas zu trinken für den fleißigen Hasen. „Am nächsten Morgen sind die Sachen natürlich weg, die hat der Osterhase mitgenommen“, sagt Mutter Sandra Schirrmacher (44). Nach dem gemeinsamen Familienfrühstück geht Opa Bernd Großfeld (70) mit den Kindern eine Runde spazieren – den Osterhasen suchen. „In der Zwischenzeit verstecken alle anderen total hektisch draußen die Eier“, sagt Sandra Schirrmacher und erzählt lachend: „Wenn man nicht aufpasst, frisst der Hund die Eier weg. In einem Jahr hat er tatsächlich alle Eier gefressen. Da war das Geschrei groß.“

So geht‘s Pflanzenteile 45 Minuten in 1 l Wasser auskochen, Sud filtern. Einen Schuss Essig hinzugeben. Eier 10 Minuten im kochenden Sud kochen und färben.

Oma Anni Großfeld kennt ein volles Haus aus ihrer eigenen Kindheit. „Wir waren mit fünf Kindern zu Hause“, erzählt die 66-Jährige, die in den Niederlanden aufwuchs. Zu Ostern gehörte auch festliche Kleidung: Die Mädchen trugen Faltenröcke und Strickjäckchen. „An den Faltenröcken hatten wir Hosenträger, die Röcke wurden uns anfangs bis unter die Arme gezogen“, erinnert sich die 66-Jährige. So konnten die Röcke „mitwachsen“. Auch die Strickjacken wuchsen mit, „da wurde immer am Bündchen ein Stück drangestrickt“, erzählt Anni Großfeld. So angezogen, suchten die Kinder dann draußen die Ostereier, die damals mit Rote-Bete-Saft rot gefärbt und danach mit etwas Öl eingerieben wurden, damit sie schön glänzten. „Danach haben wir oft Eiertitschen gespielt“, erinnert sich Anni Großfeld. Als sie selbst Kinder bekam, war klar: „Wir halten das so bei, feiern Ostern traditionell.“ Gehören normalerweise Schokolade und bunte Eier ins Osternest, gab es für Sandra Schirrmacher und ihre Schwester Claudia auch einmal eine Überraschung: „Wir haben den Kindern mal zu Ostern zwei Hasen geschenkt“, berichtet Anni Großfeld.