Kostenpflichtiger Inhalt: Berufswelt im Wandel : Ein Bootsbauer bildet in seiner Werft in Kempen aus

Bootsbauer Christopher Funger arbeitet bereits seit neun Jahren mit Julia Poppinger zusammen. Sie beginnt mit der Meisterschule. Foto: Norbert ­ Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Christopher Funger betreibt als Fachfremder eine Bootswerft in Kempen. Was dahinter steckt und was die Auszubildenden in seinem Betrieb am Industriering Ost beim Erlernen des Berufs erwartet.