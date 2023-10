Auf dem Weg zur Mobilitätswende So berät der Kreis Viersen Unternehmen beim Mobilitätsmanagement

Der Kreis Viersen bietet im Rahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements für sieben größere Unternehmen aus dem Kreisgebiet ein Beratungsangebot an, das aufzeigt, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, die Mobilität ihrer Mitarbeitenden nachhaltiger zu gestalten. „Die Mobilitätswende ist eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft“, sagt Rainer Röder, Dezernent für Planen, Bauen und Umwelt des Kreises Viersen, „das Thema gewinnt zunehmend an Bedeutung und rückt auch bei den Unternehmen im Kreis Viersen stärker in den Fokus.“ Man werde die werktäglichen Fahrten zur Arbeitsstätte näher betrachten und gemeinsam mit den Unternehmen und Beschäftigten nach nachhaltigeren Alternativen suchen.