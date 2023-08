SMS-Betrug Ehepaar aus Grefrath überweist Geld an vermeintlichen Sohn

Ein Ehepaar aus Grefrath ist am Wochenende Opfer eines SMS-Betrugs geworden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, erhielten die beiden am Samstagabend eine Nachricht ihres „Sohnes“: Ihm sei sein Handy in die Toilette gefallen, und nun habe er eine neue Nummer. Die Betrüger warteten dann bis zum Sonntagabend, bevor sie die nächste Nachricht des vermeintlichen Sohnes hinterher schoben. Diesmal schrieb er ihnen, dass er nun Zahlungsprobleme habe. Das erschien dem Ehepaar glaubhaft, weshalb es einen vierstelligen Betrag überweis.