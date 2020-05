Aus der Reihe „Kempener Klosterkonzerte“ : Erstes Konzert in Paterskirche unter Corona-Auflagen

Das Vokal-Sextett „Slixs“ tritt am 28. Mai in der Paterskirche auf. Foto: Photographer: Hagen Wolf

Kempen Am 28. Mai tritt das Vokal-Sextett „Slixs“ in der Kempener Paterskirche auf. Wenn das 20-Uhr-Konzert ausverkauft sein sollte, wird ein zweites Konzert für 18 Uhr angeboten. Für die Besucher gibt es Auflagen.

Der Konzert-Shutdown in Kempen hat am Donnerstag, 28. Mai, ein Ende: Die von der Landesregierung verkündeten Lockerungen der Pandemie-Regeln haben Kempen Klassik und dem Kulturamt die erhoffte Möglichkeit gegeben, zumindest das letzte „Antica“-Konzert vor den Sommerferien mit dem Vokal-Sextett „Slixs“ stattfinden zu lassen. Allerdings kann das nahezu ausverkaufte Konzert nicht unter den ursprünglichen Bedingungen stattfinden. Durch die neuen Abstandsregeln finden nun statt bis zu 400 maximal 100 Personen in der Paterskirche Platz. Wie das Kulturamt mitteilt, verlieren darum alle erworbenen Karten ihre Gültigkeit. Das Geld wird erstattet.

Das Slixs-Konzert wird nun neu angeboten. Es gibt Karten in drei Preiskategorien zu 30, 20 oder zehn Euro. Bestellt werden können sie an der Kasse des Kulturforums telefonisch unter 02152 917 4120, per E-Mail an ­kartenverkauf@kempen.de oder persönlich.