Angebote in Kempen, Tönisvorst und Viersen : Flüchtlingssozialdienst sucht Ehrenamtliche und Honorarkräfte

Angebote in Kempen, Tönisvorst und Viersen

Kempen/Tönisvorst Nach langer Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, können verschiedene Projekte für geflüchtete Menschen unter Auflagen wieder starten. Dafür ist der Sozialdienst SKM Kreis Viersen auf Personen angewiesen, die sich im Flüchtlingsbereich engagieren möchten.

Unterstützung sucht der SKM beispielsweise für sein Angebot namens „Frauenzimmer“. Dieses soll geflüchteten Frauen die Möglichkeit für regelmäßigen gegenseitigen Austausch, gemeinsame Aktivitäten, kreative Angebote oder gemeinsames Kochen bieten und unter anderem die deutschen Sprachkenntnisse verbessern. Gesucht werden Ehrenamtlerinnen für eine Gruppe geflüchteter Frauen in Kempen.

Gesucht werden zudem mehrere Ehrenamtler in Kempen und Tönisvorst, die Ausflüge planen und mit den geflüchteten Menschen unternehmen. Das Projekt „Integration Trips“ soll geflüchteten Kindern und Jugendlichen oder geflüchteten Familien durch gemeinsame Ausflüge Einblicke in die Kultur und Freizeitgestaltung von in Deutschland lebenden Menschen geben.