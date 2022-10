Naturfotografie aus Kempen : Kempener Fotografin stellt ihre Werke in Stifthäusern aus

„Sonnenhut“ hat Simone Messing diese Naturfotografie genannt. Foto: Simone Messing

Kempen Simone Messing fotografiert die Natur in der Natur. Auf ihren Streifzügen wartet sie geduldig, bis sich vor ihrem Auge, ihrer Linse das perfekte Motiv entwickelt. Nun stellt sie ihre Werke aus.

Noch bis zum Jahresende stellt die Kempener Fotografin Simone Messing ihre Naturmotive in der Galerie Von-Broichhausen-Stift am Heyerdrink 21 aus. Im Anschluss sind die zwei Dutzend Bilder im Format 30 x 40 Zentimeter bis Ende März 2023 im St. Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße 9 zu sehen. In den kleinen Dingen das Große sehen – mit diesem Anspruch geht die gebürtige Hülserin am Niederrhein und im niederländischen Grenzland auf Fotosafari.

Tiere und Pflanzen haben es ihr angetan, spätestens seit ihrer Hinwendung zur Makrofotografie im Jahre 2018. Der schräge Blick des Büffels, das lammfromm dreinschauende Lama, der getarnte Frosch im Teich, das fröstelnde Habichtskraut im Frühtau oder die tanzende Distel – diese Naturwelten mit all ihrer Faszination hat Simone Messing in ihrer ersten Ausstellung mit der Kamera festgehalten. Dabei strebt die Kempenerin nach Symmetrie und Form. Die Künstlerin, meist mit dem Rad auf der Fotopirsch, wartet geduldig auf den richtigen Augenblick: Die Landung der Biene auf der Blüte, der skeptische Blick der Ziege oder das passende Licht in der Landschaftsaufnahme. Erst auf den zweiten Blick erkennt der Betrachter den Rotkohl zur blauen Stunde oder ein morbides Eichenblatt.

Simone Messing verfremdet die Objekte in ihrem Spiel mit der Unschärfe. Dabei strukturiert die 54-Jährige das Bild mit ihrer Komposition der Farben. Die Motive erscheinen in eigener Gestalt. Dahinter steckt ein starker Gestaltungswille, die Motive sind mehr als bloßes Abbild der Natur. Dieser eigenwillige Blick überrascht und zieht den Betrachter gleichsam magisch an.

Wegen der wieder gestiegenen Inzidenzzahl ist eine Anmeldung für Besucher unter Telefon 02152 2014-550 inklusive Testung und FFP2-Maske zwingend.

Weitere Informationen im Internet unter www.stiftung-kempen.de.

(RP)