Silvesterkonzert in der Propsteikirche : Orgel-Improvisationen zum Jahreswechsel

Otto Maria Krämer an der Orgel in der Kempener Propsteikirche. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kempen Otto Maria Krämer spielte in der Propsteikirche am Silvesterabend neben seinem Programm auch Wünsche aus dem Publikum.

Der Organist des Silvesterkonzerts hatte keine allzu lange Anreise; es war Otto Maria Krämer, Organist und Kantor an St. Peter und Paul in Straelen im Kreis Kleve. Bei dem Silvesterkonzert im Jahr zuvor waren seine Improvisationen über Weihnachtsliederwünsche aus dem Publikum solch ein Erfolg, dass der Förderkreis dies gerne hatte fortsetzen wollen.

Konzert Das nächste Orgelkonzert findet am Mittwoch, 12. Februar, in der Paterskirche statt. Beginn ist um 20 Uhr. Wolfgang Zerer (Hamburg) spielt zu „20 Jahre Königorgel – Karl Nagels in memoriam“ Werke von Bach, Mozart und Mendelssohn.

Gremmel-Geuchen kündigte an, dass Zettel verteilt würden, auf die jeder Besucher einen Liederwunsch schreiben könne, und aus der großen Anzahl würden fünf Wünsche gezogen, die Krämer dann ohne Vorbereitung als Thema seiner Improvisationen verarbeiten würde. Organist Krämer ist hierfür ausgewiesener Spezialist – nicht nur für Improvisationen in der Kirchenmusik und seit 2013 auch als Dozent für Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, sondern auch als Begleiter und Ein-Mann-Orchester an der Orgel bei Stummfilmen.