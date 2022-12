Silvester in Kempen Wünsche für das Jahr 2023

Sid Peruvemba, Vorstandssprecher des Tönisvorster Medikamentenhilfswerks Action Medeor: „Ich wünsche mir, dass es keine Liste mehr gibt mit ,vergessenen Krisen‘, dass die Staatengemeinschaft an einem Strang zieht und über starke Diplomatie für Frieden sorgt und dass die Entwicklung in Subsahara-Afrika so voranschreitet wie in anderen Teilen der Welt auch.“