Kreative Musikwerkstatt in Grefrath Wie Musikunterricht beim Denken hilft

In der „Kreativen Musikwerkstatt“ hat die Musik ein Zuhause gefunden. Silke Ehrhard, selbst leidenschaftliche Saxofonspielerin und Klarinettistin, entführt sowohl Kinder als auch Erwachsene in die Welt der Blasinstrumente. Während junge Kinder in kleinen Gruppen mit bis zu vier Teilnehmern das Blockflötenspiel kennenlernen, werden ältere Schüler und Erwachsene im Einzelunterricht an das jeweilige Instrument herangeführt. Auch an Grundschulen und in den Kindergärten ist Silke Ehrhard vor Ort.