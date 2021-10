Schöne Vorgärten in Grefrath : Weniger Schotter, mehr Raum für Bienen

David Nethen und Stephanie Picard (li.) übergaben den Preis für den schönsten Balkon an Karoline Gehlau. Foto: Grüne Grefrath

Grefrath Mit dem „Wett’bee’werb“ suchte der Ortsverband der Grünen in Grefrath den schönsten Vorgarten und den schönsten Balkon. Gewonnen haben Katja Bongers-Loch und Karoline Gehlau.

Im Sommer hatte der Grefrather Ortsverband der Grünen zum „Wett’bee’werb“ aufgerufen. Die Idee war, den schönsten Vorgarten oder auch Balkon in Grefrath zu prämieren und damit zu zeigen, dass ein Schottergarten vor der Haustür nicht das Nonplusultra für die Gestaltung rund ums eigene Heim sein muss. „Graue, fade, gestaltungslose, leblose Vorgärten haben viele Ortschaften in unserer Region für sich in Beschlag genommen“, sagt Grünen-Ortsverbandssprecher David Nethen. Viele glaubten, dass die so genannten Schottergärten ein vermeintlicher Ort des leichten Arbeitens seien. Gärten, die keinen oder nur wenig Unterhalt brauchten. Doch das sei nicht richtig, meint David Nethen. Deshalb habe man den Schottergärten den „Kampf“ angesagt.

Ein Mosaiksteinchen nach dem nächsten: „Vielleicht gelingt es uns, mit dieser Aktion die Menschen, die Schotter in ihren Vorgärten bevorzugen, im kommenden Frühjahr zum Umdenken zu bewegen und ihren Vorgarten zu einem kleinen Paradies für Mensch und Tier zu gestalten“, sagt Nethen. Die Grünen wollen diesen Prozess begleiten. Mit dem „Wett’bee’werb“ habe man einen ersten Schritt vollzogen.

Info Grüne wollen über E-Mobilität reden Der Ortsverband der Grünen möchte in der kommenden Zeit zu weiteren Informationsveranstaltungen einladen. Gemeint ist beispielsweise das Thema E-Mobilität in Grefrath. Bereits vorhandene und einfach umzusetzende Maßnahmen sollen besprochen werden – in einer Sprache, die für alle verständlich ist, nicht nur für Umweltingenieure. Weitere Informationen: www.gruene-grefrath.de.

Jetzt wurden die Sieger prämiert. In der Kategorie „Schönster Vorgarten“ gewann Katja Bongers-Loch aus Oedt, für den schönsten Balkon wurde Karoline Gehlau aus Grefrath prämiert. Beide erhielten einen Gutschein der Grefrather Werbegemeinschaft „Intakt“. Weitere Preise gingen an Doris Stammsen und Johannes Quadflieg. Für die Bewertung von Gärten und Balkon standen die Kriterien Nachhaltigkeit, Bienenfreundlichkeit und Ästhetik im Vordergrund. „Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme gefreut“, sagte Nethen. Er hofft, dieses Projekt auch in Zukunft fortführen zu können. Nachhaltigkeit sei etwas, das in jedem Haushalt gelebt werden könne. Doch oftmals fehle es schlicht an den notwendigen Informationen. Es gebe so viele Bereiche, in denen jeder Mensch einen eigenen Beitrag für alle leisten könne.

Sie mag es, wenn es ein wenig wild wächst: Katja Bongers-Loch gewann beim Wett’bee’werb den ersten Preis, den Grünen-Ortsverbandssprecher David Nethen übergab. Foto: Grüne Grefrath

„Ich hatte schon ein wenig gehofft, in die engere Auswahl zu kommen“, sagt Siegerin Katja Bongers-Loch. Sie hatte den Aufruf zum „Wett’bee’werb“ beim Frühstück gelesen und ganz spontan entschieden mitzumachen. „Ganz am Anfang hatten wir vor dem Haus nur eine Rasenfläche mit einem Baum“, sagt. Vor rund acht Jahren entschied sie sich, den Vorgarten „bienenfreundlicher“ zu gestalten. „Ich habe nur wenig Ahnung vom Gärtnern“, gesteht sie. Also bittet sie die Natur um Hilfe: „Bei mir darf alles erst einmal wachsen, und dann schaue ich, was dabei herauskommt.“ Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Es brummte und summte auffällig häufiger im Vorgarten, besonders der Lavendel habe mitgeholfen, Insekten einen Raum zu geben. „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Summen höre“, sagt sie.

Allzu groß sei der Aufwand, um den Vorgarten in Schuss zu halten, nicht. Etwa dreimal im Jahr kümmert sie sich intensiv um ihr kleines Paradies. Um den Unkrautwuchs zu verringern, hat sie Rindenmulch ausgelegt. „Außerdem hält der Mulch die Feuchtigkeit, ein wirksames Mittel gegen die Trockenheit im Sommer. Aber natürlich muss bei Bedarf gewässert werden.“ Ihr Vorgarten verlange nicht viel Arbeit, erklärt sie, außerdem mag sie es, wenn es ein wenig „wild“ aussieht.